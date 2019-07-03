Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом. Он обошел Роналду

Сегодня, 3 июля, Жоау Фелиш перешел в "Атлетико" за рекордную сумму.

Мадридский клуб приобрел 19-летнего игрока за 127 миллионов евро. Таким образом футболист стал самым дорогим португальским футболистом. Ранее им был Криштиану Роналду, который из "Реала" перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Фелиш вошел в топ-5 самых дорогих футболистов в мире.

Португалец в "Атлетико" будет играть под 7-м номером.

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