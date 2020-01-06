Фелиш, ставший самым дорогим трансфером в истории "Атлетико", хочет вернуться в "Бенфику"



Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш заявил, что он хочет вернуться в свой бывший клуб - лиссабонскую "Бенфику".

"Сейчас я понимаю, что я был очень счастлив в "Бенфике". Я надеюсь когда-нибудь вернуться и принести пользу команде", - приводит слова Фелиша AS.

Напомним, что трансфер португальца обошелся "Атлетико" в 126 миллионов евро и он самой крупной покупкой в истории мадридского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний Фелиш провел за "матрасников" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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