Фелиш травмировался в первом же матче после восстановления от другого повреждения

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Фелиш травмировался в первом же матче после восстановления от другого повреждения

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш снова выбыл из строя, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний футболист был недоступен почти две недели из-за травмы, полученной в расположении сборной Португалии.

В воскресенье форвард "матрасников" принял участие в матче против "Бетиса", но не смог доиграть его из-за повреждения.

У Фелиша диагностировано растяжение связок голеностопа. По информации AS, сроки восстановления составят 10 дней. 

В текущем сезоне португалец провёл за "Атлетико" 34 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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