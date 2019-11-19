Фелиш вернулся к тренировкам с "Атлетико"

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Фелиш вернулся к тренировкам с "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш восстановился после травмы голеностопа.

Сегодня, 19 ноября, португалец вернулся к тренировкам с "матрасниками". В лазарете он пробыл ровно месяц.

Напомним, что летом "Атлетико" купил 20-летнего форварда у "Бенфики" за 126 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелиш забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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