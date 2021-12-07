Фелиш задумался об уходе из "Атлетико"

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Фелиш задумался об уходе из "Атлетико"

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш хочет сменить команду, утверждает AS.

По сведениям издания, 22-летний футболист считает, что в составе "матрасников" не сможет в полной мере реализовать свой потенциал.

Португалец недоволен количеством игровой практики, а также своей ролью на поле. Он может уйти в другой клуб уже зимой, если агенты подберут подходящий вариант продолжения карьеры.

В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. С тех пор форвард забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 88 матчах.

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