Фелишу грозит длительная дисквалификация

Фото: твиттер Ла Лиги

Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш может получить длительную дисквалификацию.

Как сообщает Eurosport, португальцу грозит бан от четырех до 12 игр за оскорбления арбитра.

Отметим, что во время вчерашней игры Ла Лиги против "Атлетика" (0:0) Фелиш за одну минуту получил две желтые карточки. Первую за фол, а вторую за слова в адрес главного арбитра Хесуса Хиля Мансано: "Ты сошел с ума".

Читайте также: "Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком". | http://soccernews.ru