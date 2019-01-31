Феллаини анонсировал свой переезд в Китай

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Феллаини анонсировал свой переезд в Китай

Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини анонсировал свой переезд в Китай.

"Погнали" - подписал 31-летний футболист свою фотографию из аэропорта перед вылетом в Поднебесную. Снимок он опубликовал в сторис инстаграма.

По информации СМИ, хавбек продолжит карьеру в "Шаньдун Лунэн", с которым он согласовал трёхлетний контракт.

Феллаини выступал за "МЮ" с 2013 года, сыграл 177 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.

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