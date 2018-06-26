Феллаини до конца недели определится со своим будущим

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

Феллаини до конца недели определится со своим будущим

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини уже на этой неделе определится со своим будущим.

Как сообщает Sky Sports, игрок, скорее всего, покинет клуб и продолжит карьеру в Италии или Турции.

В прошедшем сезоне Феллаини провел 23 игры, в которых отметился 5 голами и одним ассистом.

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