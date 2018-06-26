Феллаини до конца недели определится со своим будущим

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини уже на этой неделе определится со своим будущим.

Как сообщает Sky Sports, игрок, скорее всего, покинет клуб и продолжит карьеру в Италии или Турции.

В прошедшем сезоне Феллаини провел 23 игры, в которых отметился 5 голами и одним ассистом.

Читайте также: На Феллаини появился неожиданный претендент. | http://soccernews.ru