Феллаини готов сыграть с "Ливерпулем"

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Феллаини готов сыграть с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини восстановился после травмы колена, из-за которой он находился в лазарете с конца января.

Как сообщает Manchester Evening News, 30-летний бельгиец готов вернуться на поле в ближайшем матче "красных дьяволов" против "Ливерпуля".

Напомним, что "МЮ" сразится с мерсисайдцами сегодня в 15:30 по московскому времени в рамках 30-го тура АПЛ. 

Не пропустите: Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
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