Феллаини готов сыграть с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини восстановился после травмы колена, из-за которой он находился в лазарете с конца января.

Как сообщает Manchester Evening News, 30-летний бельгиец готов вернуться на поле в ближайшем матче "красных дьяволов" против "Ливерпуля".

Напомним, что "МЮ" сразится с мерсисайдцами сегодня в 15:30 по московскому времени в рамках 30-го тура АПЛ.

Не пропустите: Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru