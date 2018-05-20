Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры, информирует TuttoMercatoWeb.
Так, по сведениям издания, в услугах 30-летнего хавбека "красных дьяволов" заинтересованы "Монако", "Марсель" и турецкий "Бешикташ".
В нынешнем сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Феллаини требует увеличения зарплаты в "МЮ". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30