Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры

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Феллаини имеет три варианта продолжения карьерыПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям издания, в услугах 30-летнего хавбека "красных дьяволов" заинтересованы "Монако", "Марсель" и турецкий "Бешикташ".

В нынешнем сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Феллаини требует увеличения зарплаты в "МЮ". | soccernews.ru

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