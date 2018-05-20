Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям издания, в услугах 30-летнего хавбека "красных дьяволов" заинтересованы "Монако", "Марсель" и турецкий "Бешикташ".

В нынешнем сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Феллаини требует увеличения зарплаты в "МЮ". | soccernews.ru