Феллаини: "Манчестер Юнайтед" поспешил c увольнением Моуринью"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини порассуждал о тренерской чехарде в английском клубе.
"Они назначали Мойеса и не дали ему времени. Потом был ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.
Считаю, что в "МЮ" поспешили и с увольнением Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили спустя два с половиной года. Чтобы построить команду, нужно более двух лет. Что будет с Сульшером? Не знаю", - цитирует бельгийца Daily Mail.
Феллаини выступал за "красных дьяволов" с сентября 2013-го по январь 2019 года, поиграв под руководством всех вышеперечисленных специалистов. Сейчас он защищает цвета "Шаньдун Лунэн".
Не пропустите: Дрогба считает, что руководство "МЮ" допустило ошибку, продав Лукаку. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021
-
"Динамо" утвердило отставку Хохлова и Орещука
-
Стали известны новые данные о возможном назначении Тедеско в "Спартак"
-
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
Лента новостей
-
Бензема уверен, что "Реал" скоро вернется на прежний уровень
-
Кокорин занимается в общей группе "Зенита"
-
Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в сентябре
-
Пиоли назвал "Милану" приоритетную трансферную цель на январь
-
2
Озил продаёт свой дом в Лондоне
-
Тренер "Рубина" Докампо сравнил чемпионаты России и Украины
-
2
Феллаини: "Манчестер Юнайтед" поспешил c увольнением Моуринью"
-
2
"Рома" планирует переманить лидера "Локомотива"
-
Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021
-
Павлюченко пожелал Дзюбе побить рекорд сборной России
-
4
Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси и Роналду
-
"Динамо" утвердило отставку Хохлова и Орещука
-
2
"Эвертон" хочет купить защитника "Милана"
-
"Фламенго" нацелился на нападающего "Спартака"
-
"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо
-
Стали известны новые данные о возможном назначении Тедеско в "Спартак"
-
Черышев оценил атмосферу на трибунах во время матча Россия - Шотландия
-
"Барселона" интересуется трансферной целью "Ливерпуля"
-
В Англии тренер отметил увольнение из клуба пьянкой с фанатами
-
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3