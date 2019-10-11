Феллаини: "Манчестер Юнайтед" поспешил c увольнением Моуринью"

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Феллаини: "Манчестер Юнайтед" поспешил c увольнением Моуринью"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини порассуждал о тренерской чехарде в английском клубе.

"Они назначали Мойеса и не дали ему времени. Потом был ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.

Считаю, что в "МЮ" поспешили и с увольнением Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили спустя два с половиной года. Чтобы построить команду, нужно более двух лет. Что будет с Сульшером? Не знаю", - цитирует бельгийца Daily Mail.

Феллаини выступал за "красных дьяволов" с сентября 2013-го по январь 2019 года, поиграв под руководством всех вышеперечисленных специалистов. Сейчас он защищает цвета "Шаньдун Лунэн".

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Комментарии

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lilitutenkov

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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