Феллаини может перебраться в клуб АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини летом может сменить клуб.

Как сообщает Metro, агент бельгийца в ближайшее время проведет переговоры с "Арсеналом". Напомним, что соглашение Феллаини с "МЮ" истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что на Феллаини претендует "Милан".

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