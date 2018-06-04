Феллаини может перебраться в клуб АПЛ

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедмаруан феллаини

Феллаини может перебраться в клуб АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини летом может сменить клуб.

Как сообщает Metro, агент бельгийца в ближайшее время проведет переговоры с "Арсеналом". Напомним, что соглашение Феллаини с "МЮ" истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что на Феллаини претендует "Милан".

Читайте также: Туре и Феллаини могут продолжить карьеру во Франции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов