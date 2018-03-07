Феллаини может перебраться в ПСЖ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Mirror, игрок уже достиг с французским клубом устное соглашение о летнем переходе.

Напомним, что действующий контракт Феллаини с "МЮ" истекает этим летом.

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