Феллаини может перебраться в ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжмаруан феллаини

Феллаини может перебраться в ПСЖ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Mirror, игрок уже достиг с французским клубом устное соглашение о летнем переходе.

Напомним, что действующий контракт Феллаини с "МЮ" истекает этим летом.

Читайте также: Феллаини принял решение по своему будущему. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 28 74
2 Монако 28 60
3 Марсель 28 56
4 Лион 28 51
5 Ренн 28 41
6 Монпелье 28 40
7 Нант 28 40
8 Ницца 28 39
9 Бордо 28 36
10 Дижон 28 36
11 Генгам 28 35
12 ФК Кан 28 35
13 Сент-Этьен 28 35
14 Анжер 28 31
15 Страсбур 28 31
16 Амьен 28 29
17 Тулуза 28 29
18 Труа 28 28
19 Лилль 28 27
20 Метц 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов