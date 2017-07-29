Феллаини может перейти в "Галатасарай"

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Феллаини может перейти в "Галатасарай"

Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини попал в сферу интересов "Галатасарая", сообщает Turkish Football. 

"Мы ведём переговоры с Феллаини. Нам нужен такой игрок, который будет много двигаться в средней линии" - рассказал спортивный директор турецкого клуба Дженк Эргюн.

Напомним, что контракт 29-летнего Феллаини с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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