Феллаини может вернуться в АПЛ

Фото: инстаграм Маруана Феллаини/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Шаньдун Тайшань" Маруану Феллаини, сообщает La Derniere Heure.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее хавбек выступал в Премьер-лиге за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

34-летний Феллаини выступает за "Шаньдун Тайшань" с 2019 года. Всего он провел за китайский клуб 80 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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