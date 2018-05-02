Феллаини назвал цену на самого себя

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Феллаини назвал цену на самого себя
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини рассказал о том, как идут переговоры о продлении контракта с клубом.

"МЮ делает все, чтобы сохранить меня. Но они не продлили со мной не продлили контракт в прошлом году. А теперь у меня сильная позиция, так как Моуринью против моего ухода из команды. В прошлом году я просил о продлении соглашения, затем мы общались на эту тему еще раз. Я не буду выпрашивать новый контракт десять раз.

Я являюсь важным игроком команды, а такие стоят более 50 миллионов евро. Мне 30 лет и мой контракт заканчивается. Впрочем я веду переговоры с "МЮ" и мной интересуются еще несколько клубов", – приводит слова Феллаини Sky Sports.

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча и забил 5 голов.

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