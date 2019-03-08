Феллаини объявил о завершении международной карьеры
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини объявил о завершении международной карьеры.
"После 12 лет карьеры в сборной Бельгии я решил прекратить выступления за неё. Это решение далось мне нелегко, но я чувствую, что пришло время уйти и позволить следующему поколению продолжить этот успешный период в истории бельгийского футбола", - написал 31-летний футболист в твиттере.
Феллаини выступал за сборную Бельгии с 2007 года, сыграл 87 матчей и забил 18 голов. С "красными дьяволами" он выигрывал бронзовые медали ЧМ-2018.
Напомним, что в феврале опытный хавбек перебрался в китайский "Шаньдун Лунэн", заключив контракт до конца 2021 года.
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