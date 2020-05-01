Феллаини одолжил 3 миллиона евро бывшему клубу
Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини решил помочь "Стандарду", который испытывает серьёзные финансовые проблемы.
По информации Het Nieuwsblad, 32-летний футболист одолжит клубу из Льежа 3 миллиона евро. Возможно, это позволит "красным" пройти лицензирование на следующий сезон.
Около месяца назад стало известно, что "Стандард" лишился профессионального статуса из-за долгов и будет отправлен в любительскую лигу.
Стоит отметить, что зарплата Феллаини в Китае составляет 14 миллионов евро за сезон.
Хавбек является воспитанником "Стандарда", он провёл в команде четыре года (2004-2008).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20