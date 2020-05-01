Феллаини одолжил 3 миллиона евро бывшему клубу

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини решил помочь "Стандарду", который испытывает серьёзные финансовые проблемы.

По информации Het Nieuwsblad, 32-летний футболист одолжит клубу из Льежа 3 миллиона евро. Возможно, это позволит "красным" пройти лицензирование на следующий сезон.

Около месяца назад стало известно, что "Стандард" лишился профессионального статуса из-за долгов и будет отправлен в любительскую лигу.

Стоит отметить, что зарплата Феллаини в Китае составляет 14 миллионов евро за сезон.

Хавбек является воспитанником "Стандарда", он провёл в команде четыре года (2004-2008).

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