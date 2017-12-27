Феллаини определился с предпочтительным местом продолжения своей карьеры

Теги псжманчестер юнайтедмаруан феллаиниромабешикташ

Феллаини определился с предпочтительным местом продолжения своей карьерыПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини определился с предпочтительным местом продолжения своей карьеры.

Как информирует le10sport, 30-летний хавбек "красных дьяволов" сделал выбор в пользу французского ПСЖ, который наряду с тремя китайскими клубами, турецким "Бешикташем" и итальянской "Ромой" интересуется бельгийцем.

Напомним, Феллаини намерен завершить свою карьеру в сборной. | soccernews.ru

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