Феллаини определился со своим будущим

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Феллаини определился со своим будущимПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Мауруан Феллаини определился со своим будущим, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, 30-летний хавбек уже успел подписать новый двухлетний контракт с "красными дьяволами".

В завершившемся сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед". Этим летом он должен был получить статус свободного агента.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана". | soccernews.ru

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