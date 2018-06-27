Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мауруан Феллаини определился со своим будущим, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, 30-летний хавбек уже успел подписать новый двухлетний контракт с "красными дьяволами".

В завершившемся сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед". Этим летом он должен был получить статус свободного агента.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана". | soccernews.ru