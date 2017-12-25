Феллаини отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"



Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини решил не продлевать контракт с клубом, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, футболиста не устроили финансовые условия нового соглашения. Таким образом бельгиец может покинуть клуб в статусе свободного агента уже через полгода. Интерес к нему проявляют китайские клубы.

В этом сезоне 30-летний игрок Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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