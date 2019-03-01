Феллаини отметился голом в дебютном матче в Китае
Новичок "Шандонг Луненг" Маруан Феллаини провел дебютную игру за клуб.
31-летний бельгиец начал матч в стартовом составе и на 50-й минуте отметился голом, который принес его команде победу.
Fellaini ⚽️ pic.twitter.com/KGiDUJEpfb— ShandongLuneng FC (@LoveLNTS) 1 марта 2019 г.
Напомним, что Феллаини перебрался в Китай из "Манчестер Юнайтед" за 10 миллионов евро.
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|Тянцзин Теда
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|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
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|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
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|30