Феллаини отметился голом в дебютном матче в Китае

Новичок "Шандонг Луненг" Маруан Феллаини провел дебютную игру за клуб.

31-летний бельгиец начал матч в стартовом составе и на 50-й минуте отметился голом, который принес его команде победу.

Напомним, что Феллаини перебрался в Китай из "Манчестер Юнайтед" за 10 миллионов евро.

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