Феллаини отметился голом в дебютном матче в Китае

Теги шандонг луненгмаруан феллаини

Феллаини отметился голом в дебютном матче в Китае

Новичок "Шандонг Луненг" Маруан Феллаини провел дебютную игру за клуб.

31-летний бельгиец начал матч в стартовом составе и на 50-й минуте отметился голом, который принес его команде победу.

Напомним, что Феллаини перебрался в Китай из "Манчестер Юнайтед" за 10 миллионов евро.

Читайте также: Феллаини: "Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов