Феллаини ответил на предложение Моуринью перейти в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини не собирается возвращаться в английскую Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что видеть бельгийца в своей команде хочет главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
"Жозе - особенный для меня человек. Время от времени мы созваниваемся или переписываемся. Он возглавил "Тоттенхэм", и у него всё хорошо. Желаю ему всего наилучшего. Но мне и здесь хорошо", - цитирует 32-летнего футболиста Eleven Sports.
Напомним, что Феллаини и Моуринью работали вместе в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год.
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