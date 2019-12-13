Феллаини ответил на предложение Моуринью перейти в "Тоттенхэм"

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Феллаини ответил на предложение Моуринью перейти в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини не собирается возвращаться в английскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что видеть бельгийца в своей команде хочет главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"Жозе - особенный для меня человек. Время от времени мы созваниваемся или переписываемся. Он возглавил "Тоттенхэм", и у него всё хорошо. Желаю ему всего наилучшего. Но мне и здесь хорошо", - цитирует 32-летнего футболиста Eleven Sports.

Напомним, что Феллаини и Моуринью работали вместе в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. 

Не пропустите: Защитник "Тоттенхэма" отказывается общаться с Моуринью. | http://soccernews.ru
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