Феллаини поделился ожиданиями от матча против сборной Франции

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2018 против Франции.

"В сборной Франции нет конкретного игрока, которого мы боимся. Конечно, у них есть звёзды, талантливые и опытные игроки. Но опасна вся команда, а не определённый футболист" - сказал Феллаини.

Напомним, что матч Франция - Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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