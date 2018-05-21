Феллаини получил предложение от итальянского гранда

"Милан" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту трехлетний контракт. Его соглашение с "МЮ" истекает летом, поэтому он может достаться "россонери" бесплатно.

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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