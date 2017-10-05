Феллаини потребовал от "Манчестер Юнайтед" увеличить ему оклад

Теги маруан феллаиниманчестер юнайтед

Феллаини потребовал от "Манчестер Юнайтед" увеличить ему окладПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини потребовал от своего клуба увеличить ему оклад.

Как информирует британская пресса, бельгиец поставил руководство "красных дьяволов" в известность, что он хотел бы получать 150 тысяч евро в неделю. Однако в клубе уже сообщили 29-летнему хавбеку, что не намерены выполнять его требование.

Отметим, что контракт Феллаини с "Манчестер Юнайтед" истекает летом следующего года.

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