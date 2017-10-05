Феллаини потребовал от "Манчестер Юнайтед" увеличить ему оклад

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини потребовал от своего клуба увеличить ему оклад.

Как информирует британская пресса, бельгиец поставил руководство "красных дьяволов" в известность, что он хотел бы получать 150 тысяч евро в неделю. Однако в клубе уже сообщили 29-летнему хавбеку, что не намерены выполнять его требование.

Отметим, что контракт Феллаини с "Манчестер Юнайтед" истекает летом следующего года.

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