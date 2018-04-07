Феллаини предложил свои услуги итальянскому клубу

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, бельгиец предложил свои услуги "Роме". Римский клуб еще никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Отметим, что на Феллаини претендуют "Бешикташ" и "Галатасарай".

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