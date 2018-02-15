Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини принял решение по своему будущему, информирует Marca.

По сведениям издания, 30-летний хавбек решил не продлевать контракт с "красными дьяволами", в чем лично был заинтересован главный тренер его команды Жозе Моуринью. Поэтому уже следующим летом бельгиец сможет покинуть "Юнайтед" в качестве свободного агента. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называется турецкая Суперлига, где в нем заинтересованы "Галатасарай" и "Фенербахче".

Напомним, Лукаку назвал клуб, в который он надеется перейти. | soccernews.ru