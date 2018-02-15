Феллаини принял решение по своему будущему

Теги маруан феллаинижозе моуриньюманчестер юнайтедфенербахчегалатасарай

Феллаини принял решение по своему будущемуПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини принял решение по своему будущему, информирует Marca.

По сведениям издания, 30-летний хавбек решил не продлевать контракт с "красными дьяволами", в чем лично был заинтересован главный тренер его команды Жозе Моуринью. Поэтому уже следующим летом бельгиец сможет покинуть "Юнайтед" в качестве свободного агента. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называется турецкая Суперлига, где в нем заинтересованы "Галатасарай" и "Фенербахче".

Напомним, Лукаку назвал клуб, в который он надеется перейти. | soccernews.ru

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