Феллаини прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини высказался о продлении соглашения с клубом.

"Я хотел бы выразить особую благодарность Жозе Моуринью за то, что он верит в меня и всегда поддерживает. Сейчас я сконцентрирован на мундиале и я с нетерпением жду нового сезона" - приводит слова Феллаини официальный сайт клуба.

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