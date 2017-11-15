Феллаини решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини в скором времени сменит клубную прописку, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 29-летний бельгиец решил не продлевать с "красными дьяволами" контракт, истекающий летом 2018 года.

Отмечается, что стороны не смогли договориться о финансовых условиях нового соглашения.

Напомним, что "МЮ" уже присмотрел замену Феллаини в лице Фреда из "Шахтёра". | http://soccernews.ru