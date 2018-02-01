Феллаини рискует пропустить до двух месяцев

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

Феллаини рискует пропустить до двух месяцев

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини рискует оказаться в лазарете на длительный срок.

Как сообщает ESPN, у 29-летнего бельгийца подозрение на повреждение связок колена. В ближайшее время хавбек пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого будет определён точный диагноз.

Если опасения подтвердятся, что футболисту потребуется операция. В таком случае сроки его восстановления составят от полутора до двух месяцев.

В этом сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 16 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

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