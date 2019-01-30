Феллаини согласовал контракт с китайским клубом
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини согласовал контракт с "Шаньдун Лунен", сообщает BBC.
По сведениям издания, 31-летний бельгиец готов перебраться в Китай уже в зимнее трансферное окно, теперь клубам предстоит договориться об условиях сделки.
Стоит отметить, что у сторон ещё достаточно времени для оформления перехода, поскольку ТО в Поднебесной закрывается 28 февраля.
Феллаини выступает за "МЮ" с 2013 года, сыграл 177 матчей, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.
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