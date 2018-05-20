Феллаини требует увеличения зарплаты

"Манчестер Юнайтед" все еще не может согласовать условия личного соглашения с Маруаном Феллаини.

Как сообщает Mirror, бельгиец хочет получить контракт на два-три сезона. По которому он будет получать 114 тысяч евро в неделю. По нынешнему договору, который истекает этим летом, игрок зарабатывает 91 тысячу евро в неделю.

Стоит отметить, что Феллаини отверг уже три предложения от "МЮ".

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