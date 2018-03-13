Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини удивил своей новой причёской.

Бельгийский хавбек для съёмок в журнал GQ Style предстал в образе мультипликационного героя Микки Мауса.

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