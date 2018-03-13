Феллаини удивил своей новой причёской

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

Феллаини удивил своей новой причёской

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини удивил своей новой причёской.

Бельгийский хавбек для съёмок в журнал GQ Style предстал в образе мультипликационного героя Микки Мауса.

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
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5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
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