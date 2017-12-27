Феллаини уйдет из сборной Бельгии после ЧМ-2018

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаинибельгия

Феллаини уйдет из сборной Бельгии после ЧМ-2018
Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини заявил, что он завершит международную карьеру после Чемпионата Мира 2018 года.

"Чемпионат Мира в России станет для последним крупным турниром в составе сборной. Я играю за сборную уже 12 лет и являюсь одним из самых опытных ее игроков. Мне больше нечего доказывать", – приводит слова Феллаини Humo.

30-летний Феллаини провел за сборную Бельгии 80 матчей и забил 16 голов.

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