Феллаини вылечился от коронавируса
Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини сумел побороть смертельно опасный коронавирус, сообщает AFP.
Футболист пробыл в больнице три недели, прошёл необходимое лечение и сегодня был выписан.
Теперь бельгийцу, известному по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", предстоит провести 14 дней на карантине.
Во всём мире число заразившихся коронавирусом приближается к отметке в 2 миллиона человек. Более 120 тысяч заболевших скончались.
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|Команда
|М
|О
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|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14