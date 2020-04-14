Феллаини вылечился от коронавируса

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини сумел побороть смертельно опасный коронавирус, сообщает AFP.

Футболист пробыл в больнице три недели, прошёл необходимое лечение и сегодня был выписан.

Теперь бельгийцу, известному по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", предстоит провести 14 дней на карантине.

Во всём мире число заразившихся коронавирусом приближается к отметке в 2 миллиона человек. Более 120 тысяч заболевших скончались.

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