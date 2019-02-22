Феллаини: "Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол"

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Феллаини: "Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол"

Бельгийский хавбек Маруан Феллаини поделился мнением о своём переходе из "Манчестер Юнайтед" в "Шаньдун Лунэн".

"В "Эвертоне" у меня всё получилось, а с "Манчестер Юнайтед" я выиграл несколько кубков и Лигу Европы. Единственное, чего не хватает - это звание чемпиона АПЛ. Я ушёл как уважаемый футболист, потому что сделал всё возможное для клуба, сыграл много матчей и забивал важные голы. Я отправился в "Шаньдун", потому что они интересовались мной много лет. Я почувствовал себя готовым к новому вызову, новой культуре, новой жизни. Мне 31 год. Я подписал контракт на три года. Потом мне было бы 34 года, и ехать в Китай было бы поздно. После десяти лет в Англии я чувствовал себя готовым к этому шагу, и доволен своим выбором. Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол. Если только возвращение в Бельгию, почему бы нет?" - цитирует Феллаини Het Niuewsblad.

Стоит отметить, что зарплата опытного полузащитника в Китае составляет 14 миллионов евро за сезон.

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