Феллаини: "Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол"
Бельгийский хавбек Маруан Феллаини поделился мнением о своём переходе из "Манчестер Юнайтед" в "Шаньдун Лунэн".
"В "Эвертоне" у меня всё получилось, а с "Манчестер Юнайтед" я выиграл несколько кубков и Лигу Европы. Единственное, чего не хватает - это звание чемпиона АПЛ. Я ушёл как уважаемый футболист, потому что сделал всё возможное для клуба, сыграл много матчей и забивал важные голы. Я отправился в "Шаньдун", потому что они интересовались мной много лет. Я почувствовал себя готовым к новому вызову, новой культуре, новой жизни. Мне 31 год. Я подписал контракт на три года. Потом мне было бы 34 года, и ехать в Китай было бы поздно. После десяти лет в Англии я чувствовал себя готовым к этому шагу, и доволен своим выбором. Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол. Если только возвращение в Бельгию, почему бы нет?" - цитирует Феллаини Het Niuewsblad.
Стоит отметить, что зарплата опытного полузащитника в Китае составляет 14 миллионов евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11