Феллаини: "Я - не агрессивный футболист"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не считает себя грубым футболистом.

"Я просто стараюсь выполнять свою работу. И стараюсь делать это хорошо. Многие говорят, что я - агрессивный футболист, но это не так. Как только я теряю мяч, то сразу стараюсь его отобрать. Это моя работа" - приводит слова Феллаини Daily Star.

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