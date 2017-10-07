Феллайни травмировался в матче с Боснией и Герцеговиной

Хавбек сборной Бельгии Маруан Феллайни травмировался в игре с Боснией и Герцеговиной.

Футболист на 29-й минуте покинул поле из-за травмы колена. Его сменил Леандер Дендонкер.

Отметим, что Феллайни отправится в лазарет "Манчестер Юнайтед" к Ромелу Лукаку и Майклу Каррику.

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