Феллер: "Более 100 миллионов евро стоит только Месси"

Бывший игрок сборной Германии Руди Феллер считает, что цены на футболистов на сегодняшний день очень завышены.

"Я считаю, что только один футболист может стоить более 100 миллионов евро. Конечно, это Лионель Месси", – цитирует Goal.com Феллера.

Напомним, что больше 100 миллионов евро обошлись трансферы Неймара (222 миллиона), Филиппе Коутиньо (120), Усмана Дембеле (105), Поля Погба (105) и Гарета Бэйла (101).

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