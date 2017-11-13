Феллер: "Германия среди фаворитов ЧМ-2018 вместе с Испанией, Францией и Англией"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер оценил шансы сборной Германии вновь выиграть Чемпионат Мира.

"Германия может защитить титул чемпиона мира. Но это будет непросто, так как сделать подобное удалось только Бразилии. Также до войны Италия выиграла мундиаль дважды подряд, но тогда в турнире участвовали всего пять команд.

Германия будет среди фаворитов ЧМ-2018 вместе с Испанией, Францией и Англией. Возможно, к этому списку можно добавить еще и Бельгию. Начиная со стадии четвертьфиналов крайне важна будет физическая подготовка команд. Но у нас точно есть шанс вновь выиграть турнир", - приводит слова Феллера FourFourTwo.

Напомним, что Германия заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала прямую путевку в финальную стадию мирового первенства.

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