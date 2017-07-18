Феллер назвал главную задачу "Байера" на предстоящий сезон

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер рассказал о задачах клуба в новом сезоне.

"Лига Чемпионов - главная цель для "Байера". А минимальной задачей является завоевание права участия в Лиге Европы. Наша команда должна ставить перед собой только высокие цели" - цитирует Фёллера Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Напомним, что в прошлом сезоне "Байер" финишировал в Бундеслиге на 12-й позиции.

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