Феллер: "Видеоповторы убивают атмосферу футбола, от этого страдает зрелищность"

Бывший нападающий сборной Германии, работающий сейчас спортивным директором "Байера" Руди Феллер остался недоволен тем, как используются видеоповторы в этом сезоне в Бундеслиге.

"Видеооповторы принесли в футбол больше справедливости, особенно в эпизодах с офсайдами. Но повторы убивают атмосферу футбола. Они скорее вредят игре, чем помогают. Из-за этого страдает зрелищность. Судьи теперь работают по-другому, так как знают, что у них появился новый инструмент для помощи. Я выступаю за новые технологии, но их нужно правильно использовать", - приводит слова Феллера Bild.

Ранее сообщалось, что технология видеоповторов будет использована на Чемпионате Мира-2018.

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