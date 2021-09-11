Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Игра 4-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будет сопровождаться акцией протеста, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что феминистические организации во время матча выступят против нападающего Криштиану Роналду.

Активистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая обвиняет португальца в изнасиловании в 2009 году.

Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Матч с "Ньюкаслом" должен стать для него первым после возвращения.

"Юнайтед" примет "сорок" сегодня в 17:00 по московскому времени.

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