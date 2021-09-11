Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедньюкасл юнайтедкриштиану роналду

Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Игра 4-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будет сопровождаться акцией протеста, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что феминистические организации во время матча выступят против нападающего Криштиану Роналду.

Активистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая обвиняет португальца в изнасиловании в 2009 году.

Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Матч с "Ньюкаслом" должен стать для него первым после возвращения.

"Юнайтед" примет "сорок" сегодня в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Ибрагимович сравнил себя с Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд

Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов