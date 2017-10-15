"Фенербахче", "Акхисар" и "Сивасспор" побеждают в турецкой Суперлиге

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"Фенербахче", "Акхисар" и "Сивасспор" побеждают в турецкой Суперлиге

Завершились три матча 8-го тура чемпионата Турции. Победы одержали "Фенербахче", "Акхисар" и "Сивасспор".

"Фенербахче" - "Ени Малатьяспор" - 3:1 (3:0)
Голы: Туфан, 5 - 1:0, Жулиано, 6 - 2:0, Калдирим, 28 - 3:0, Алтинтас, 68 - 3:1

"Трабзонспор" - "Акхисар" - 1:6 (0:3)
Голы: Сержиньо, 8 - 0:1, Акбаш, 39 (автогол) - 0:2, Ларссон, 45 - 0:3, Омур, 50 - 1:3, Пауло Энрике, 53 (с пенальти) - 1:4, Пауло Энрике, 64 - 1:5, Келеш, 90 - 1:6

"Касымпаша" - "Сивасспор" - 2:3 (1:0)
Голы: Сари, 45+3 - 1:0, Коне, 53 - 1:1, Бифума, 65 - 1:2, Ранхел, 74 - 2:2, Дьяков, 82 - 2:3

Положение лидеров: Галатасарай - 22, Гёзтепе, Акхисар, Башакшехир - 16, Фенербахче, Бешикташ, Кайзериспор - 14...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 8 16
3 Акхисар Беледийе ГС 8 16
4 Истанбул ББ 8 16
5 Фенербахче 8 14
6 Бешикташ 8 14
7 Кайсериспор 8 14
8 Сивасспор 8 12
9 Аланьяспор 8 10
10 Бурсаспор 7 9
11 Трабзонспор 8 9
12 Карабюкспор 8 8
13 Малатия Беледийеспор 8 8
14 Касимпаса 8 8
15 Коньяспор 8 7
16 Генчлербирлиги 8 7
17 Антальяспор 8 6
18 Османлыспор 7 4
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