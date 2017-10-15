"Фенербахче", "Акхисар" и "Сивасспор" побеждают в турецкой Суперлиге
Завершились три матча 8-го тура чемпионата Турции. Победы одержали "Фенербахче", "Акхисар" и "Сивасспор".
"Фенербахче" - "Ени Малатьяспор" - 3:1 (3:0)
Голы: Туфан, 5 - 1:0, Жулиано, 6 - 2:0, Калдирим, 28 - 3:0, Алтинтас, 68 - 3:1
"Трабзонспор" - "Акхисар" - 1:6 (0:3)
Голы: Сержиньо, 8 - 0:1, Акбаш, 39 (автогол) - 0:2, Ларссон, 45 - 0:3, Омур, 50 - 1:3, Пауло Энрике, 53 (с пенальти) - 1:4, Пауло Энрике, 64 - 1:5, Келеш, 90 - 1:6
"Касымпаша" - "Сивасспор" - 2:3 (1:0)
Голы: Сари, 45+3 - 1:0, Коне, 53 - 1:1, Бифума, 65 - 1:2, Ранхел, 74 - 2:2, Дьяков, 82 - 2:3
Положение лидеров: Галатасарай - 22, Гёзтепе, Акхисар, Башакшехир - 16, Фенербахче, Бешикташ, Кайзериспор - 14...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|8
|22
|2
|Гёзтепе АС Измир
|8
|16
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|8
|16
|4
|Истанбул ББ
|8
|16
|5
|Фенербахче
|8
|14
|6
|Бешикташ
|8
|14
|7
|Кайсериспор
|8
|14
|8
|Сивасспор
|8
|12
|9
|Аланьяспор
|8
|10
|10
|Бурсаспор
|7
|9
|11
|Трабзонспор
|8
|9
|12
|Карабюкспор
|8
|8
|13
|Малатия Беледийеспор
|8
|8
|14
|Касимпаса
|8
|8
|15
|Коньяспор
|8
|7
|16
|Генчлербирлиги
|8
|7
|17
|Антальяспор
|8
|6
|18
|Османлыспор
|7
|4