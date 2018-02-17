"Фенербахче" – "Аланьяспор" - 3:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Аланьяспором".
Не пропустите: "Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" и другие результаты 22-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|21
|44
|2
|Фенербахче
|22
|44
|3
|Истанбул ББ
|21
|43
|4
|Бешикташ
|22
|41
|5
|Кайсериспор
|22
|35
|6
|Сивасспор
|22
|34
|7
|Трабзонспор
|21
|33
|8
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|9
|Малатия Беледийеспор
|22
|28
|10
|Бурсаспор
|22
|27
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|22
|27
|12
|Касимпаса
|21
|26
|13
|Антальяспор
|22
|24
|14
|Генчлербирлиги
|21
|22
|15
|Коньяспор
|22
|21
|16
|Аланьяспор
|22
|21
|17
|Османлыспор
|22
|19
|18
|Карабюкспор
|22
|12