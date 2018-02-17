"Фенербахче" – "Аланьяспор" - 3:0 (обзор)

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"Фенербахче" – "Аланьяспор" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Аланьяспором".

Не пропустите: "Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" и другие результаты 22-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 21 44
2 Фенербахче 22 44
3 Истанбул ББ 21 43
4 Бешикташ 22 41
5 Кайсериспор 22 35
6 Сивасспор 22 34
7 Трабзонспор 21 33
8 Гёзтепе АС Измир 21 33
9 Малатия Беледийеспор 22 28
10 Бурсаспор 22 27
11 Акхисар Беледийе ГС 22 27
12 Касимпаса 21 26
13 Антальяспор 22 24
14 Генчлербирлиги 21 22
15 Коньяспор 22 21
16 Аланьяспор 22 21
17 Османлыспор 22 19
18 Карабюкспор 22 12
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