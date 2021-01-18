"Фенербахче" анонсировал трансфер Озила

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в ближайшее время станет игроком "Фенербахче".

"Канарейки" анонсировали переход звёздного новичка, опубликовав его фото возле самолёта с клубным шарфом на шее.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor.



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021

В субботу сообщалось, что немец договорился о расторжении контракта с "канонирами" и присоединится к "Фенербахче" на правах свободного агента.

Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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