"Фенербахче" анонсировал трансфер Озила

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"Фенербахче" анонсировал трансфер Озила

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в ближайшее время станет игроком "Фенербахче".

"Канарейки" анонсировали переход звёздного новичка, опубликовав его фото возле самолёта с клубным шарфом на шее.

В субботу сообщалось, что немец договорился о расторжении контракта с "канонирами" и присоединится к "Фенербахче" на правах свободного агента.

Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

Не пропустите: Озил попрощался с футболистами и сотрудниками "Арсенала". | http://soccernews.ru
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