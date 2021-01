"Фенербахче" анонсировал трансфер Озила

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в ближайшее время станет игроком "Фенербахче".

"Канарейки" анонсировали переход звёздного новичка, опубликовав его фото возле самолёта с клубным шарфом на шее.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor.



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk