"Фенербахче" – "Антальяспор" - 4:1 (обзор)

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"Фенербахче" – "Антальяспор" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Антальяспором".

Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" обеспечил "Фенербахче" победу над "Антальяспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Бешикташ 30 62
3 Истанбул ББ 30 62
4 Фенербахче 30 60
5 Трабзонспор 30 46
6 Гёзтепе АС Измир 30 44
7 Сивасспор 30 44
8 Кайсериспор 30 44
9 Касимпаса 30 40
10 Малатия Беледийеспор 30 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Акхисар Беледийе ГС 30 35
13 Антальяспор 30 35
14 Коньяспор 30 32
15 Аланьяспор 30 32
16 Османлыспор 30 32
17 Генчлербирлиги 30 30
18 Карабюкспор 30 12
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