"Фенербахче" – "Антальяспор" - 4:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Антальяспором".
Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" обеспечил "Фенербахче" победу над "Антальяспором". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Бешикташ
|30
|62
|3
|Истанбул ББ
|30
|62
|4
|Фенербахче
|30
|60
|5
|Трабзонспор
|30
|46
|6
|Гёзтепе АС Измир
|30
|44
|7
|Сивасспор
|30
|44
|8
|Кайсериспор
|30
|44
|9
|Касимпаса
|30
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|30
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|30
|35
|13
|Антальяспор
|30
|35
|14
|Коньяспор
|30
|32
|15
|Аланьяспор
|30
|32
|16
|Османлыспор
|30
|32
|17
|Генчлербирлиги
|30
|30
|18
|Карабюкспор
|30
|12