"Фенербахче" арендовал форварда "Лестера"

"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Лестера" Ислама Слимани.

Турецкий клуб арендовал 30-летнего алжирца на один сезон. Другие детали сделки пока неизвестны.

Слимани выступает за "Лестер" с 2016 года, сыграл 46 матчей и забил 13 голов. Сдавался в аренду "Ньюкаслу".

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