"Фенербахче" арендует Жулиано на один сезон

Полузащитник "Зенита" Жулиано проведет ближайший сезон в турецком "Фенербахче".

По информации местной прессы, за годичную аренду турки заплатят миллион евро.

Также соглашение предусматривает возможность выкупа прав на хавбека за шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Жулиано провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.

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