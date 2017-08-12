"Фенербахче" арендует Жулиано на один сезон

Теги жулианофенербахчезенит санкт-петербург

"Фенербахче" арендует Жулиано на один сезонПолузащитник "Зенита" Жулиано проведет ближайший сезон в турецком "Фенербахче".

По информации местной прессы, за годичную аренду турки заплатят миллион евро.

Также соглашение предусматривает возможность выкупа прав на хавбека за шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Жулиано провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.

Читайте: Жулиано: "Надеюсь, мы выиграем с "Фенербахче" чемпионат" | http://soccernews.ru

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